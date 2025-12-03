PIERRE GARNIER – ZENITH DE LILLE Lille

PIERRE GARNIER Début : 2025-12-03 à 20:00. Tarif : – euros.

ARACHNEE PRODUCTIONS (R20-5534/5536) PRÉSENTE : PIERRE GARNIERAprès avoir conquis des millions de spectateurs et téléspectateurs grâce à sa voix aussi singulière que puissante et sa personnalité attachante, le grand vainqueur de la Star Academy l’annonce : c’est dès 2025 que débutera sa toute première tournée solo, qui se présente comme le préambule du « Chaque Seconde Tour ». 2024, c’est l’année de tous les records pour Pierre. Depuis sa sortie de l’émission, il enchaine les succès, notamment avec son titre « Ceux qu’on était » certifié single de diamant (50 000 000 de streams) et devenu un tube incontournable en l’espace de quelques mois seulement. En parallèle, le Star Academy Tour, plus grosse tournée francophone de l’année réunissant plus de 400 000 spectateurs, a été l’occasion pour lui de prouver sa prestance scénique et sa remarquable aisance sur scène. Son premier album « Chaque Seconde » suivi de sa tournée solo lui permettront de se présenter individuellement, de dévoiler un bout de sa vie, un bout de lui … Mais surtout, à travers cette première tournée, Pierre partira à la rencontre de son propre public. Celui qui le suit déjà. Qui l’attend déjà. Qui l’aime déjà.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

ZENITH DE LILLE 1 BOULEVARD CITES UNIES 59000 Lille 59