Pierre Guénard + Coline Rio Le Zéphyr Châteaugiron

Pierre Guénard + Coline Rio Le Zéphyr Châteaugiron jeudi 20 novembre 2025.

Pierre Guénard + Coline Rio Le Zéphyr Châteaugiron Jeudi 20 novembre, 20h00 Tarif prévente : 22 € / Tarif sur place le soir même : 25 €

(re)Découvrez 2 artistes sur la scène du Zéphyr pour un co-plateau d’exception : Pierre Guénard et Coline Rio.

(re)Découvrez 2 artistes sur la scène du Zéphyr pour un co-plateau d’exception.

**Pierre Guénard**

Les chansons de Pierre Guénard nous emmènent, loin, haut, et dévoilent un charme paradoxal, capable d’envouter un stade alors qu’elles racontent ce qui fait l’Homme : l’amour, la séduction, la paternité, l’enfance, les souvenirs, hier, aujourd’hui et demain. Quand on écoute les chansons de Voltige, son deuxième album, on y met sa propre existence, on s’en empare, on s’y retrouve. Et on danse, les corps se rapprochent et s’oublient.

**Coline Rio**

L’auteure-compositrice-interprète revient avec de nouvelles couleurs à l’arc-en-ciel de son univers musical : guitares, batterie (jouée par l’excellent Raphaël Chassin) et même des intentions vocales assez peu entendues auparavant. Interprète hors pair, Coline Rio nous prend la main et nous emmène aux tréfonds de son âme.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-20T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-20T22:15:00.000+01:00

1

https://www.salle-lezephyr.fr/evenement/pierre-guenard-coline-rio/

Le Zéphyr 15 avenue Pierre le Treut Châteaugiron Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine