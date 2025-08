Pierre Guillois Foutue bergerie Grand Théâtre Brest

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-10-08 19:00:00

fin : 2025-10-09 20:40:00

2025-10-08 2025-10-09

Habitué aux immenses succès, le metteur en scène, revient avec une comédie grinçante sur le monde paysan, entraîné dans les soubresauts du siècle.

Une ferme à la lisière de la ville… On y trouve des moutons philosophes, une famille d’agriculteurs endeuillés, un jeune stagiaire candide et une pigiste qui pose beaucoup trop de questions… Pour incarner ces personnages un peu paumés, mais bouleversants d’humanité, Pierre Guillois réunit une distribution de haut vol. Parmi laquelle la comédienne Cristiana Reali qui offre son immense talent à cette fable mordante. La campagne s’invite sur le plateau du théâtre et, avec tendresse et dérision, tout le monde vide son sac. Même les brebis !

Informations pratiques

Durée 1h40 (durée estimée)

A partir de 16 ans.

Réservation recommandée. .

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

