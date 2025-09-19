Pierre Hugues José + R1 + Rythmosaïque + Idjem>Brainstorm’X La Poudrière Belfort

La Poudrière 7 Avenue du Général Sarrail Belfort Territoire de Belfort

Tarif : 20 – 20 – 25 EUR

Début : 2025-09-19 19:00:00

fin : 2025-09-20

Comme chaque année l’Adapei du Territoire de Belfort Militance organise un concert caritatif pour financer son projet Accessibilité Universelle (accès à la culture, sport, loisirs, citoyenneté des personnes en situation de handicap mental, troubles psychiques, autisme, polyhandicap).

Au programme de cette année Pierre Hugues José, R1, Rythmosaïque du Conservatoire Henri Dutilleux, et Idjem>Brainstorm’X pour finir la soirée ! .

