PIERRE LAPOINTE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand

PIERRE LAPOINTE – LA COOPERATIVE DE MAI Clermont Ferrand dimanche 19 octobre 2025.

PIERRE LAPOINTE Début : 2025-10-19 à 20:00. Tarif : – euros.

Après un album foisonnant, Pierre Lapointe revient avec un spectacle étonnant où la virtuosité du duo de pianistes Fortin-Poirier mettra en valeur son répertoire dans la vraie tradition de la chanson. Un spectacle qui oscillera entre les rires et les larmes, comme seul Pierre Lapointe sait le faire.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA COOPERATIVE DE MAI RUE SERGE-GAINSBOURG 63100 Clermont Ferrand 63