Pierre Lapointe Sainte-Savine jeudi 16 octobre 2025.

L'Art Déco Sainte-Savine Aube

Tarif : 12 Eur

Début : 2025-10-16 20:30:00

fin : 2025-10-16 22:00:00

2025-10-16

Après un album foisonnant, Pierre Lapointe revient avec un spectacle étonnant où la virtuosité du duo de pianistes Fortin Poirier mettra en valeur son répertoire dans la vraie tradition de la chanson.



Un spectacle qui oscillera entre les rires et les larmes, comme seul Pierre Lapointe sait le faire.



Avec Pierre LAPOINTE (chant), Amélie FORTIN (piano), Marie Cristine POIRIER (piano)

Production Unit-Production .

L’Art Déco Sainte-Savine 10300 Aube Grand Est

