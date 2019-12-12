Pierre & le Loup – pièce pour 6 danseurs Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Pierre & le Loup – pièce pour 6 danseurs Vendredi 12 décembre, 19h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 15€

Offre fidélité : 12€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 8€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Ven. 12 déc. – 19h

Âge 3+| B : 5 à 15 € | 35 min

Ahouuuu ! Le loup est de retour ! Toujours avec Pierre, toujours sur la musique de Prokofiev. Mais cette fois avec six danseurs en guise de cadeau de fin d’année. Un bonheur !

Ce conte symphonique est souvent la première rencontre des enfants avec la musique classique. Grâce à la chorégraphe Emilie Lalande, il sera peut-être aussi leur première approche de la danse contemporaine. Les deux se marient si bien ! L’histoire ne change pas. La scénographie est simplifiée pour laisser à chacun la liberté d’imaginer son propre décor et montrer qu’avec peu on peut faire beaucoup.

Chorégraphie, mise en scène, décors et costumes : Émilie Lalande – Interprètes : Marius Delcourt, Jean-Charles Jousni, Laurent Le Gall, Audrey Lièvremont, Baptiste Martinez, Anaïs Pensé – Musique : Sergueï Prokofiev – Conception lumières : Julien Guérut – Production et Diffusion : Mercedes Perez – Direction technique : Aline Tyranowicz – Production : Compagnie (1)Promptu, avec le soutien du Ballet Preljocaj, CCN d’Aix-en-Provence – La Compagnie (1)Promptu est conventionnée par le Ministère de la Culture / DRAC PACA

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Compagnie (1)Promptu culture tinqueux

Jean-Claude Carbonne