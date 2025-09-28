Pierre Lemarchal Salle omnisport Poligny
Salle omnisport 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Début : 2025-09-28 17:00:00
Les meilleurs moments de la chanson française !
Dernière tournée !
Pierre Lemarchal accompagné d’Evelyne et Marc Prévot
Buvette et petite restauration sur place .
Salle omnisport 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 85 57
