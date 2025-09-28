Pierre Lemarchal Salle omnisport Poligny

Salle omnisport 11 Rue de la Faïencerie Poligny Jura

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2025-09-28 17:00:00

Les meilleurs moments de la chanson française !

Dernière tournée !

Pierre Lemarchal accompagné d’Evelyne et Marc Prévot

Buvette et petite restauration sur place .

Salle omnisport 11 Rue de la Faïencerie Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 85 57

L’événement Pierre Lemarchal Poligny a été mis à jour le 2025-08-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA