Pierre Loti, grand ami des Turcs | Conférence d’Alain Quella-Villéger l’Archipel Fouesnant

En 1922, une délégation turque vient chez Pierre Loti pour lui apporter l’hommage d’Atatürk qui, l’année suivante, deviendra fondateur et président de la République de Turquie. L’écrivain est en effet, sa vie durant, fasciné par ce pays comme en témoignent ses romans. Lors de ses voyages, il dessine et photographie Istanbul. Sa maison, à Rochefort, se pare d’un salon turc et d’une mosquée.

Alain Quella-Villéger, docteur en histoire contemporaine, est un spécialiste de la vie et de l’œuvre de Pierre Loti.

(Re)découvrez avec lui l’auteur-voyageur et le lien particulier qu’il entretenait avec la Turquie. .

