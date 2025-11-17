Pierre Loti, l’infatiguable voyageur-écrivain Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges

Pierre Loti, l’infatiguable voyageur-écrivain

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Lundi Lundi 2025-11-17 14:30:00

fin : 2025-11-17

2025-11-17

Conférence de Gabrielle Hirchwald, Maître de conférences à l’Université de Lorraine.Tout public

Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 55 18 91

Lecture by Gabrielle Hirchwald, Senior Lecturer at the University of Lorraine.

Vortrag von Gabrielle Hirchwald, Maître de conférences an der Université de Lorraine.

Conferenza di Gabrielle Hirchwald, docente senior dell’Università della Lorena.

Conferencia de Gabrielle Hirchwald, profesora titular de la Universidad de Lorena.

