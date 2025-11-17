Pierre Loti, l’infatiguable voyageur-écrivain Musée Pierre Noël Saint-Dié-des-Vosges
Pierre Loti, l’infatiguable voyageur-écrivain
Musée Pierre Noël 11 Rue Saint Charles Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Début : Lundi Lundi 2025-11-17 14:30:00
fin : 2025-11-17
Date(s) :
2025-11-17
Conférence de Gabrielle Hirchwald, Maître de conférences à l’Université de Lorraine.Tout public
English :
Lecture by Gabrielle Hirchwald, Senior Lecturer at the University of Lorraine.
German :
Vortrag von Gabrielle Hirchwald, Maître de conférences an der Université de Lorraine.
Italiano :
Conferenza di Gabrielle Hirchwald, docente senior dell’Università della Lorena.
Espanol :
Conferencia de Gabrielle Hirchwald, profesora titular de la Universidad de Lorena.
