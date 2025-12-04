PIERRE LOTI, UNE VIE UN ROMAN salle Velbert ex Gornière Chatellerault Châtellerault

PIERRE LOTI, UNE VIE UN ROMAN

salle Velbert ex Gornière Chatellerault 15 rue de la Gornière Châtellerault Vienne

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

2025-12-04

Une existence fascinante, bercée entre tentation des ailleurs et besoin de refuge, entre conformisme et transgression, tant l’homme apparaît fantasque, inattendu, désinvolte,révolté, hédoniste jusqu’à l’excés, goinfre et gouffre à la fois ; mille vies n’auraient jamais pu l’assouvir. Il édifie à Rochefort une maison-palais exotique. Un véritable roman-photo le montre tour à tour spahi, albanais, acrobate de cirque, bedouin sur un dromadaire…Voici la figure singuliére d’un officier de Marine devenu académicien à 42 ans et qui fut l’un des écrivains « engagés » du début du XXe siécle et dont on ne cesse de découvrir aujourd’hui la savoureuse modernité. .

