PIERRE LOUIS Comédie Le Mans Le Mans

PIERRE LOUIS

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans Sarthe

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 21:00:00

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Prochainement à Comédie Le Mans…

Le Syndrome de l’hippocampe (ou papa moderne ?)

C’est quoi être un homme et un papa aujourd’hui ?

Pierre-Louis croyait qu’être un homme moderne, c’était simple et sexy partager les tâches, pratiquer l’éducation bienveillante et rester cool en toutes circonstances. Mais entre Chantal la charge mentale, les conseils des “experts” en parentalité et la virilité version 2025 qu’il n’arrive pas à télécharger, il se rend compte qu’il est surtout… en galère.

Pierre-Louis vous partage ses réflexions et vous prend à parti. Il vous embarque dans son imaginaire, comme moyen d’échapper à cette société qui le dépasse.

Avec humour, autodérision et beaucoup d’imagination, il nous prouve que le mec idéal n’existe pas encore… sauf chez les hippocampes. .

Comédie Le Mans 37 Rue nationale Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 23 54 69

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Coming soon to Comédie Le Mans…

L’événement PIERRE LOUIS Le Mans a été mis à jour le 2026-01-14 par CDT72