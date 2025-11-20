Pierre-Louis : Le syndrome de l’hippocampe Compagnie du Café-Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-20 20:30 –

Gratuit : non 18 € / 23 € 18 € / 23 € BILLETTERIES :02 40 89 65 01 (Compagnie du Café-Théâtre)sur nantes-spectacles.com Tout public

One man show C’est quoi être un homme et un papa aujourd’hui ? Elle est loin l’image du Héros Herculéen qui n‘en foutait pas une à la maison !Aujourd’hui, le héros moderne, c’est : partager les tâches, éduquer ses enfants de manière “bienveillante”, être dans la parité et remettre en cause sa virilité… Exit le modèle patriarcal, place au “couple bi-actif” ! Pierre-Louis, ça lui fait penser à un yaourt… ! Saveur mi-figue mi-raisin !Il croit bien faire, mais c’est sans compter sur Chantal, la charge mentale. Dans un spectacle à 1000 à l’heure, Pierre-Louis vous embarque dans son monde où il vous prend à parti.Tour à tour, vous rencontrerez son fils, sa femme, un hippocampe… et Chantal ! Il partage ainsi ses réflexions d’homme et de père avec humour, autodérision… et beaucoup d’imagination ! Textes et mise en scène : Pierre-Louis Jozan & Mathilde Moreau

Compagnie du Café-Théâtre Centre-ville Nantes 44000

