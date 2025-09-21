Pierre Manetti Trio guest Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05

Pierre Manetti Trio guest Baptiste Herbin Le Son de la Terre PARIS 05 dimanche 21 septembre 2025.

Guitare en main, il incarne à merveille la célèbre maxime : « Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre des années ».

Avec ce nouveau projet, Pierre rend hommage à trois de ses maîtres : Django Reinhardt, Wes Montgomery et Wayne Shorter. Une rencontre inédite entre swing, modernité et lyrisme.

À ses côtés, une formation de haut vol :

Julien Cattiaux à la guitare rythmique,

Fabriccio Nicolas Garcia à la contrebasse,

et en invité exceptionnel, Baptiste Herbin, un saxophoniste hors pair, dont le souffle et l’élégance viendront enrichir cette palette sonore unique.

On connaît déjà Pierre pour ses collaborations remarquées aux côtés de son père et de son frère, mais aussi pour son disque au côté de Christophe Cravero, où il signe toutes les compositions. Avec cette nouvelle formule, il nous promet un concert plein de surprises, de swing éclatant et de ballades somptueuses.

Pierre Manetti : Guitare électrique

Julien Cattiaux : Guitare rythmique

Fabriccio Nicolas Garcia : Contrebasse

Fils cadet du légendaire Romane et frère de Richard Manetti, Pierre Manetti n’a pas volé son héritage musical !

Le dimanche 21 septembre 2025

de 18h00 à 20h00

payant

25 euros.

Tout public.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05