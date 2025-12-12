Pierre Marcus trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris
Pierre Marcus trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris lundi 26 janvier 2026.
Amis de longue date, les trois musiciens partagent une véritable connivence musicale, faite d’écoute, d’échanges et d’improvisations inspirées.
Pierre Marcus : contrebasse
Pierre-Eden Guilbaud : batterie
Simon Chivallon : piano
Le 38Riv :
Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.
Standards, compositions — Le Pierre Marcus trio propose un moment de jazz vivant et complice, mêlant compositions originales de Pierre Marcus et Simon Chivallon et quelques standards revisités.
Le lundi 26 janvier 2026
de 21h30 à 22h30
payant
Tarif en ligne : 17 à 22 euros
Tarif sur place : 20 à 25 euros.
Public jeunes et adultes.
38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris
https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/