Pierre Marcus trio en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Amis de longue date, les trois musiciens partagent une véritable connivence musicale, faite d’écoute, d’échanges et d’improvisations inspirées.

Pierre Marcus : contrebasse

Pierre-Eden Guilbaud : batterie

Simon Chivallon : piano

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Standards, compositions — Le Pierre Marcus trio propose un moment de jazz vivant et complice, mêlant compositions originales de Pierre Marcus et Simon Chivallon et quelques standards revisités.

Le lundi 26 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le lundi 26 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-26T22:30:00+01:00

fin : 2026-01-26T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-26T19:30:00+02:00_2026-01-26T20:30:00+02:00;2026-01-26T21:30:00+02:00_2026-01-26T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/