Pierre Marzin, un homme, un héritage Trébeurden

Pierre Marzin, un homme, un héritage

9 Rue des Plages Trébeurden Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-24 20:00:00

2025-10-24

Vous connaissez la rue Pierre Marzin de Trébeurden, mais savez-vous réellement qui était cet éminent trégorrois ? À l’occasion du 120eme anniversaire de sa naissance, une de ses petites-filles par alliance vous invite à explorer le parcours d’un homme aux multiples facettes. De l’astucieux jeune garçon devenu directeur des télécommunications, du haut fonctionnaire engagé à l’homme politique déterminé, sans oublier le grand-père profondément attaché à sa maison trébeurdinaise, un hommage documenté pour mettre en lumière ses origines familiales, ses contributions scientifiques et son engagement public. Une plongée dans l’histoire d’un homme du XXe siècle dont l’influence demeure vivace. .

9 Rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne

