Pierre Monjaret n’ouvrira pas de fenêtre à la Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées à Tarbes Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées Tarbes

Pierre Monjaret n’ouvrira pas de fenêtre à la Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées à Tarbes Samedi 18 octobre, 15h00 Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T15:30

Fin : 2025-10-18T15:00 – 2025-10-18T15:30

Dans le cadre de mon activité artistique, j’ouvre régulièrement des fenêtres à différents endroits.

Pour la dixième édition des Journées nationales de l’architecture, je n’ouvrirai pas de fenêtre à la Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées à Tarbes le samedi 18 octobre 2025 à 15 heures.

»Même la répétition la plus mécanique, la plus quotidienne, la plus habituelle, la plus stéréotypée trouve sa place dans l’œuvre d’art, étant toujours déplacée par rapport à d’autres répétitions, et à condition qu’on sache en extraire une différence pour ces autres répétitions. » (Gilles Deleuze. Différence et répétition, Paris, Presses universitaires de France, 1968. page 375)

Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées 8 place au Bois 65000 Tarbes Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie Une caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) est un organisme exerçant une mission de service public. Le bâtiment de la Caisse d’assurance maladie des Hautes-Pyrénées est représentatif de l’architecture administrative des années 70. Du Lundi au Vendredi : de 08h30 à 12h30 de 14h00 à 17h00

© Pierre Monjaret