Pierre Morabia interprète Jean-Sébastien BACH L’équilibre souverain Eglise Notre Dame de Lourdes La Baule-Escoublac

Pierre Morabia interprète Jean-Sébastien BACH L’équilibre souverain

Eglise Notre Dame de Lourdes 2 Avenue des alcyons La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22 23:59:00

Date(s) :

2026-01-22

Venez écouter Pierre MORABIA, pianiste de renommée internationale, interprèter Jean-Sébastien BACH L’équilibre souverain en l’église de Notre Dame de Lourdes de La Baule.

Ce concert est organisé pour soutenir les oeuvres humanitaires de l’association Assistance Internationale Medicale Educative (A.I.M.E).

Resarvation au 06 80 69 20 93 ou retogo@free.fr. .

Eglise Notre Dame de Lourdes 2 Avenue des alcyons La Baule-Escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire lionsclub.LBCA@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pierre Morabia interprète Jean-Sébastien BACH L’équilibre souverain La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT44