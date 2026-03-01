Pierre Navarino Galerie Namast’art Galerie Namast’art Pertuis

Pierre Navarino Galerie Namast’art

Du 24/03 au 04/04/2026 tous les jours de 11h à 18h. Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 11:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-03-24

Du 24 mars au 4 avril 2026, de 11h à 18h découvrez l’exposition de Peinture de Pierre Navarino.

Quand on me demande quel est mon style de peinture je ne sais jamais quoi répondre. Alors j’ai essayé…

Les branches d’un arbre, attirées par la lumière.

Une lune qui explose, dans l’atmosphère.

De ce coucher de soleil, je suis fier.

Au bout de ce chemin, je vous espère.

Respirez l’air de la mer et aimez… la terre.

Une cascade de glace au reflet reposant.

Un cercle étourdissant, une danse, un diamant.

Une vague déferlante, un couple s’embrassant.

Un paysage enivrant, des couleurs emportées par le vent.

Une bulle s’envole dans le temps, une image se fige…au présent.

Le feu dans le ciel, un nuage, une étoile.

Sous la lune son corps est bleu, je sais, ce n’est pas banal.

Sous une pluie battante, ou un réveil brutal.

Une femme aimante, m’entraine dans ses spirales.

Une chute d’eau bouillonnante, un monde… idéal.

Un graffiti, un hasard, matière sculpté au couteau.

Rochers d’ombre et de lumière, une vague s’écrase dans son dos.

Cette montagne à gravir, pour y découvrir de l’eau.

S’envoler dans une bulle, regarder d’en haut, comme un oiseau.

Un rendez-vous secret, un souvenir bien gardé, quelques notes…sur un piano.

De près de loin, abstrait, figuratif, c’est au choix.

Une vague tourmentée par la lune, toi aussi tu as dû passer par là.

Un mouvement à l’allure de serpent, cercles imparfaits.

Mes visions entre ciel et terre, si tu t’y vois, dis le moi.

L’écume d’une rivière te montre la voie, garde… la foi.

Les fleurs d’un cerisier s’envolent aux quatre coins du monde.

Un bleu inédit pour une robe, un mélange de mes ondes.

Une ligne d’horizon aussi vrai que la terre est ronde.

Une promenade sur une ile, une marche dans la nuit profonde.

Tu me demandes mon style, que veux-tu que… je réponde… .

Galerie Namast’art 90 Rue de la Tour Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 61 50 35 23 info@namast.fr

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English :

From March 24 to April 4, 2026, from 11am to 6pm, discover Pierre Navarino’s painting exhibition.

L’événement Pierre Navarino Galerie Namast’art Pertuis a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de Pertuis