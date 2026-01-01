Pierre Pichard et Vanessa Chansons Françaises et de marin Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas
Pierre Pichard et Vanessa Chansons Françaises et de marin Salle de convivialité Saint-Jean-le-Thomas dimanche 11 janvier 2026.
Pierre Pichard et Vanessa Chansons Françaises et de marin
Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 17:00:00
Date(s) :
2026-01-11
Vents de Travers Une flûte, un accordéon, deux voix… un duo en famille qui s’accorde naturellement pour vous souffler des airs à travers un répertoire varié de chansons françaises, de chants de marins et de musiques traditionnelles… À la salle de convivialité. .
Salle de convivialité 56 rue du Général de Gaulle Saint-Jean-le-Thomas 50530 Manche Normandie +33 6 81 83 50 65 arbionguy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pierre Pichard et Vanessa Chansons Françaises et de marin
L’événement Pierre Pichard et Vanessa Chansons Françaises et de marin Saint-Jean-le-Thomas a été mis à jour le 2026-01-05 par OT MSM Normandie BIT Genêts