Pierre & Plume Cholet

Pierre & Plume Cholet mercredi 10 décembre 2025.

Pierre & Plume

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 10:40:00

Date(s) :

2025-12-10

L’Atelier Flottant

​Dans son atelier rempli d’automates, Pierre nous raconte la fabuleuse histoire de sa rencontre avec Plume.

Plume est différente. C’est ce que disent les autres enfants. Elle passe son temps, perchée dans les arbres à observer et à vivre près des fascinantes créatures volantes… Pierre, lui, est immédiatement fasciné par cette fille qui n’a qu’une obsession en tête apprendre à voler. Au travers d’une fabuleuse amitié, il tentera de l’aider à réaliser son souhait.

Marionnettes, bande-son originale et ombres projetées nous immergent dans ce spectacle poétique qui nous rappelle la beauté de l’amitié et la nécessité de croire en ses rêves. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Pierre & Plume Cholet a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de tourisme du Choletais