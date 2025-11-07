Pierre & Plume Le Carré Blanc – Spectacle Tinqueux

Pierre & Plume Vendredi 7 novembre, 19h00 Le Carré Blanc – Spectacle Marne

Plein tarif : 10€

Offre fidélité : 8€

Offre solidarité (sur justificatif : carte senior 65+ de Tinqueux, carte Jeunes européenne, bénéficiaires du RSA, personne en situation de handicap) : 6€

Offre jeunesse (Pass Culture, moins de 16 ans) : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-07T19:00:00 – 2025-11-07T19:45:00

Ven. 07 nov. – 19h

Âge 5+ | A : 5 à 10 € | 40 min

Qu’est-ce qu’on peut faire avec des marionnettes de table et du théâtre d’ombre ? Un spectacle poétique, avec des personnages imaginaires incroyablement vivants. Inspiré d’un conte de Paul Eluard.

« C’est quand que j’aurai des ailes ? » Plume est une petite fille différente qui se sent seule et qui rêve de voler. Elle trouve refuge dans les arbres et parle le langage des oiseaux. Ce qui lui attire les moqueries des autres enfants. Son histoire, le public la découvre à travers les yeux de Pierre. Lui, il trouve Plume fascinante et tente de réaliser son rêve : la faire s’envoler. Un bel hymne à l’amitié.

Conception, écriture, manipulation : Céline Roucher – Aide à la création, manipulation : Charlotte Popon –

Création sonore, musique : Benjamin Rouxel – Avec les voix de : Matilda Le Bras & Paul Renard – Scénographie et Grand Oiseau de Nuit : Fabien Proyart – Construction automates et marionnettes : Céline Roucher – Aide à la création du Grand Pierre : Nadine Delannoy – Création lumières : Benjamin Rouxel – Régie : Benjamin Rouxel / Guillaume Boulogne – Soutenu par : le Département Loire-Atlantique – Projet accueilli en résidence par : L’Hopitau, Laboratoire des Arts de la Marionnette, La Chapelle-sur-Erdre (44), Le Théâtre à la Coque, CNMa, Hennebont (56), La Maison des Confluences, Ville de Nantes (44), Le Théâtre Régional des Pays de la Loire, TRPL, Cholet (49), Le PadLoba, Cie Annabelle Sergent, Angers (49), L’Escale Culture, Sucé-sur-Erdre (44), Le Mil’Lieu, La Grigonnais (44), Le Théâtre de la Gobinière, Orvault (44)

Le Carré Blanc – Spectacle Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « lecarreblanc@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 08 35 65 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

L’atelier Flottant culture spectacle

Fabien Proyart