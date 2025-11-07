Pierre & Plume Rue de la Croix Cordier Tinqueux

vendredi 7 novembre 2025

Pierre & Plume

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-07 19:00:00

fin : 2025-11-07 19:40:00

2025-11-07

Tout public

Compagnie L’atelier Flottant

Qu’est-ce qu’on peut faire avec des marionnettes de table et du théâtre d’ombre ? Un spectacle poétique, avec des personnages imaginaires incroyablement vivants. Inspiré d’un conte de Paul Eluard.

C’est quand que j’aurai des ailes ? Plume est une petite fille différente qui se sent seule et qui rêve de voler. Elle trouve refuge dans les arbres et parle le langage des oiseaux. Ce qui lui attire les moqueries des autres enfants. Son histoire, le public la découvre à travers les yeux de Pierre. Lui, il trouve Plume fascinante et tente de réaliser son rêve la faire s’envoler. Un bel hymne à l’amitié. .

Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est lecarreblanc@ville-tinqueux.fr

