Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour Vitrac
Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour Vitrac dimanche 28 septembre 2025.
Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour
Salle des fêtes du Bastier Vitrac Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
L’association des Amis de Vitrac invitent Pierre Sicaud à chanter et raconter Aznavour.
Avec Joelle Lurkin au clavier-synthétiseur et Laurent Pire à l’accordéon. .
Salle des fêtes du Bastier Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 76 39 36 jean-marie.pecouyoul@orange.fr
English : Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour
German :
Italiano :
Espanol : Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour
L’événement Pierre Sicaud chante et raconte Aznavour Vitrac a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir