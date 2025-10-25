Pierre TEREYGEOL Folk Pop Place Saint-Pierre Mâcon

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 16 EUR

Début : 2025-10-25 20:00:00

Pierre Tereygeol est un artiste aux multiples facettes, guitariste et chanteur à la croisée des chemins entre soul, blues, et jazz. Influencé par la folk-pop américaine, les sonorités d’Afrique de l’Ouest, il tisse une musique sensible et épurée, empreinte de groove et de poésie.

Seul sur scène, Pierre Tereygeol explore un univers intime et chaleureux, alternant improvisations subtiles et relectures personnelles de grands classiques du répertoire. Sa voix, douce et profonde, se mêle au son de sa guitare dans un dialogue constant, dans lequel chaque note semble trouver sa juste place.

Avec la rigueur d’un artisan et la liberté d’un conteur, Pierre Tereygeol offre un moment musical rare, sincère et habité. Un artiste à découvrir absolument !

Place Saint-Pierre Le Crescent Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté lecrescent@lecrescent.net

