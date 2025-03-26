PIERRE THEVENOUX – ESPACE JULIEN Marseille

PIERRE THEVENOUX Début : 2026-04-05 à 18:00. Tarif : – euros.

IC PRODUCTIONS PRESENTE : PIERRE THEVENOUXPierre revient avec son nouveau spectacle Life coach dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13