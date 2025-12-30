PIERRE THEVENOUX – LIFE COACH LE REPUBLIQUE Paris

PIERRE THEVENOUX – LIFE COACH Début : 2026-04-25 à 19:30. Tarif : – euros.

PIERRE THEVENOUX – LIFE COACHAprès le succès de son premier spectacle, Pierre revient dans Life Coach, un spectacle aussi drôle que tendre, où il parle sans filtre de nos névroses, de la solitude, de la vie de couple et de toutes les absurdités de la vie.Pas de conseils de développement personnel ici, juste un humoriste qui transforme nos travers en éclats de rire.Un show corrosif et sincère… qui fait du bien.

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75