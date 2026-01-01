PIERRE THEVENOUX LIFE COACH Montpellier

PIERRE THEVENOUX LIFE COACH

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 32 – 32 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Pierre revient avec son nouveau spectacle Life coach dans lequel il vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir.

Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

Réservation place pmr

julie@adamconcerts.com .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

Pierre is back with his new show, Life coach , in which he talks about the modern injunctions of well-being, personal development and the pressure to succeed.

