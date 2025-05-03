PIERRE THEVENOUX – PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD Tours

PIERRE THEVENOUX Début : 2026-02-06 à 20:00. Tarif : – euros.

CHEYENNE PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC IC PRODUCTIONS, PRÉSENTE : PIERRE THEVENOUXDans Life Coach, Pierre vous parlera des injonctions modernes du bien-être, du développement personnel et de la pression pour réussir, être en couple, faire des enfants, etc.Comme tout bon life coach qui se respecte, il vous donnera aussi plein de conseils pour réussir votre vie alors que la sienne est encore bien bancale.

PALAIS DES CONGRES TOURS – RONSARD 26 BOULEVARD HEURTELOUP 37000 Tours 37