Pierre Vinclair présente « Birdsong », Librairie Gallimard, Paris

Pierre Vinclair présente « Birdsong » Mercredi 18 février, 19h00 Librairie Gallimard Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-18T19:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:59:00+01:00

Fin : 2026-02-18T19:00:00+01:00 – 2026-02-18T23:59:00+01:00

Comment écrire sur les oiseaux sans rien savoir d’eux, ou presque ?

Guidé par une curiosité impressionniste, Pierre Vinclair se met à enquêter, au fil de poèmes-minute, sur ce que les oiseaux nous font, sur la manière dont ils habitent un monde où leur présence s’efface.

Les photographies de l’artiste coréen Byung-Hun Min viennent scander le texte comme des pointillés noir et blanc.

Pierre Vinclair est aussi poète, essayiste et traducteur. Auteur d’une trentaine de livres, il co-anime la revue Catastrophes et dirige la collection « S!NG » aux Éditions Le Corridor bleu.

Venez découvrir « Birdsong » publié aux Éditions Klincksieck

Photographie © Droits réservés

Librairie Gallimard 15, boulevard Raspail,Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-pierre-vinclair-presente-birdsong-1982703974962 »}] [{« link »: « https://tinyurl.com/VinclairBirdsongKlincksieck »}]

Comment écrire sur les oiseaux sans rien savoir d’eux, ou presque ? Guidé par une curiosité impressionniste, Pierre Vinclair se met à enquêter, au fil de poèmes-minute, sur ce que les oi … Rencontre-Dédicace