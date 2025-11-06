Pierre-Yves Cras & Étienne Caron Compiègne

De Mozart à Ravel, en passant par Bellini, Schumann ou Wagner le baryton Pierre-Yves Cras et le pianiste Étienne Caron nous offrent un voyage musical luxuriant entre poésie, lyrisme et virtuosité, porté par deux talentueux artistes à l’aube d’une grande carrière.

Le Théâtre Impérial de Compiègne invite deux artistes déjà couronnés par neuf prix lors de leur participation à l’édition 2024 du Concours international de Gordes, dont celui du Théâtre Impérial Opéra de Compiègne et promis à un avenir brillant le baryton Pierre-Yves Cras et le pianiste Etienne Caron. Ces deux musiciens incarnent une nouvelle génération d’interprètes passionnés, exigeants et généreux, prêts à vous faire vivre une expérience musicale intense et raffinée.

Le jeune baryton Pierre-Yves Cras aborde déjà une large palette du répertoire, de Mozart à Brahms, en passant par Purcell ou Haydn. Sa voix puissante et nuancée, sa présence magnétique et son sens de l’interprétation en font un artiste complet, à suivre de très près. À ses côtés, Etienne Caron, pianiste aussi rigoureux qu’inspiré, conjugue exigence musicale, finesse d’analyse et sensibilité poétique. Lauréat de concours internationaux, il explore le répertoire avec une curiosité et une élégance rares.

Pour ce concert, ils ont conçu un programme riche et contrasté, où les grands noms de la musique romantique croisent la verve de Mozart, la douceur française de Fauré et Duparc, et l’élan lyrique de l’opéra italien. Entre poésie, drame, virtuosité et émotion pure, chaque oeuvre choisie met en lumière la complicité et l’expressivité de ce duo prometteur. 14 .

6 Avenue Thiers Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 3 44 40 17 10 billetterie@theatresdecompiegne.com

