Pierre-Yves Gianini LE ROUDOUR Saint-Martin-des-Champs

Pierre-Yves Gianini

LE ROUDOUR 63 Rue Jean Jaurès Saint-Martin-des-Champs Finistère

Début : 2025-11-28 14:00:00

fin : 2026-01-31 18:00:00

2025-11-28

Le pôle culturel du Roudour expose les toiles grands formats de Pierre-Yves Gianini (1945 2019).

Bleues, jaunes, grenats, trois couleurs dominent les créations de Pierre-Yves Gianini, lesquelles sans ambiguïté sont elles-mêmes de l’imagination atomique qui compose son propre cosmos, car ses compositions restent fluides, presque impalpables et cependant si présentes, si denses.

Une œuvre plastique, hors de toutes les autres esthétiques abstraites connues, que la sensation de la mouvance profonde de tout: solides, air, atmosphère, nous-même.

Une création originale qui parvient à rendre visible l’invisible.



Henry Galy-Carles .

