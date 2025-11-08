Pierre-Yves Plat fait son show 91570 Bièvres Bièvres

Pierre-Yves Plat fait son show Samedi 8 novembre, 20h30 91570 Bièvres Essonne

Sur réservation Plein tarif 20e; tarif réduit 10e chômeurs, handicapés,étudiants, enfants de plus de 10 ans ; gratuit jusqu’à l’âge de 10 ans

Début : 2025-11-08T20:30:00+01:00 – 2025-11-08T21:40:00+01:00

Fin : 2025-11-08T20:30:00+01:00 – 2025-11-08T21:40:00+01:00

Pierre-Yves Plat fait son show

Plus qu’un concert, un one man show musical!

Sa dextérité et son swing époustouflant en font certainement l’un des pianistes les plus doués de sa génération.

Il échappe aux étiquettes, son répertoire nous emmène de Chopin à Ray Charles, de Bachà Stevie Wonder et nous réserve bien des surprises.

Fantaisie,virtuosité,humour, une véritable récréation!

En Partenariat avec la ville de Bièvres

91570 Bièvres Centre culturel Ratel Allée des castors Bièvres 91570 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « musiquenbievre2@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607791953 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/arpeges-et-patrimoine/evenements/12e-musicales-d-automne »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.arpegesetpatrimoine.fr »}]

