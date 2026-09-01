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AGENDA · Pierrefontaine-lès-Blamont

Pierrefontaine-lès-Blamont, un village au fil de l’histoire Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont Pierrefontaine-lès-Blamont

mercredi 23 septembre 2026 · Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont · Pierrefontaine-lès-Blamont

Informations pratiques

Début
mercredi 23 septembre 2026
Fin
mercredi 23 septembre 2026
Lieu
Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont
Adresse
8 Rue de la Ribe
Ville
25310 Pierrefontaine-lès-Blamont
Département
Doubs
Tarif

Pierrefontaine-lès-Blamont

Pierrefontaine-lès-Blamont, un village au fil de l’histoire

Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont 8 Rue de la Ribe Pierrefontaine-lès-Blamont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-23
fin : 2026-09-23

Date(s) :
2026-09-23

Du Néolithique à la Seconde Guerre mondiale, partez à la découverte de Pierrefontaine-lès-Blamont et de son histoire à travers les siècles.

Au fil de la visite, explorez les différentes facettes de son patrimoine, de ses fermes à son temple, sans oublier sa fontaine, et découvrez les traces de la grande comme de la petite histoire qui ont façonné le village.   .

Mairie de Pierrefontaine-lès-Blamont 8 Rue de la Ribe Pierrefontaine-lès-Blamont 25310 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 31 87 80 

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English : Pierrefontaine-lès-Blamont, un village au fil de l’histoire

L’événement Pierrefontaine-lès-Blamont, un village au fil de l’histoire Pierrefontaine-lès-Blamont a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD