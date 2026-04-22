Pierres en Lumières 2026 à la Base V1 Nr161 de GUERVILLE Le Montauban Guerville

Guerville

Pierres en Lumières 2026 à la Base V1 Nr161 de GUERVILLE

Le Montauban 20 rue de barbentane Guerville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Communauté de Communes Interrégionale Aumale-Blangy sur Bresle et l’Office de tourisme, vous proposent une soirée exceptionnelle sur le site historique de la base V1 de Guerville.

Cette manifestation offrira au public l’opportunité de découvrir ou redécouvrir ce lieu militaire de la seconde guerre mondiale chargé d’histoire, à la tombée de la nuit, dans une atmosphère immersive et respectueuse.

À cette occasion, la base V1 sera illuminée à l’aide d’éclairages scénographiques, révélant l’architecture et l’empreinte historique de ce patrimoine militaire historique et mémoriel.

Une visite animée et immersive

La soirée sera animée par les élèves du Collège Saint-Joseph d’Aumale sur un parcours vivant et pédagogique, sous la direction de Mme Claire DEVAUX Professeur d’histoire et de Français

• Illumination des infrastructures militaires du site et de l’environnement boisé avec diffusion d’un fond sonore ;

• Reconstitution de l’atmosphère d’époque et lecture de témoignages sur le tracé de la base, constitué de plusieurs étapes de mises en scène.

Ces interventions aborderont l’histoire du site dans son contexte historique, des civils locaux durant l’occupation et la mémoire des travailleurs déportés issus du système concentrationnaire nazi pour la construction des bâtiments de cette base de lancement V1.

Mémoire et transmission

Durant la visite, le public pourra également découvrir

• Une exposition photographique consacrée aux travaux de conservation du site ;

• Diaporama de photos historiques ;

• Des panneaux historiques et mémoriels, rappelant notamment le rôle et le destin des déportés réquisitionnés sur ces chantiers

• Une boutique de vente d’ouvrages historiques en lien avec la Seconde Guerre mondiale et le patrimoine militaire sera proposée par l’Office de Tourisme .

Le Montauban 20 rue de barbentane Guerville 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 17 43 50 tourisme@cciabb.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 à la Base V1 Nr161 de GUERVILLE

L’événement Pierres en Lumières 2026 à la Base V1 Nr161 de GUERVILLE Guerville a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité