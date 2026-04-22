Pierres en Lumières 2026 au Jardin des Sculptures Château de BOIS-GUILBERT Bois-Guilbert
Pierres en Lumières 2026 au Jardin des Sculptures Château de BOIS-GUILBERT Bois-Guilbert vendredi 29 mai 2026.
Bois-Guilbert
Pierres en Lumières 2026 au Jardin des Sculptures Château de BOIS-GUILBERT
1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:30:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Illumination du château, des abords, des sculptures et des végétaux.
Soirée conviviale de 20h30 à 23h en présence des propriétaires fondateurs et mise en lumière du château.
Le Jardin des sculptures, Château de Bois-Guilbert, a fêté l’année dernière les 400 ans du domaine familial, fondé en 1620 par Charles Le Pesant, cousin de la mère de Pierre et Thomas Corneille. Dans le cadre du festival Pierres en Lumière, nous proposons le 29 mai à partir de 20h30 une mise en lumière du château bâti au 18e siècle.
Les spectateurs pourront vivre un moment d’échange sur l’histoire du site avec les propriétaires fondateurs autour d’un verre de l’amitié, suivi d’une déambulation autour du château illuminé, avec un accès libre à l’exposition Les Jardins impressionnistes de l’Ecole de Rouen dans les salons du château.
Réservation conseillée au 02 35 34 86 56
contact@lejardindessculptures.com .
1108 Route d’Heronchelles Bois-Guilbert 76750 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 34 86 56 contact@lejardindessculptures.com
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English : Pierres en Lumières 2026 au Jardin des Sculptures Château de BOIS-GUILBERT
L’événement Pierres en Lumières 2026 au Jardin des Sculptures Château de BOIS-GUILBERT Bois-Guilbert a été mis à jour le 2026-04-22 par Département Seine-Maritime
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