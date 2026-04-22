Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF Belbeuf
Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF Belbeuf vendredi 29 mai 2026.
Belbeuf
Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF
Rue des Canadiens Belbeuf Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:30:00
fin : 2026-05-30 23:30:00
Date(s) :
2026-05-29
Illumination de l’église Notre-Dame de Belbeuf
Concert le 30 mai à 20h.
Entrée libre (150 places)
contact jplichet@gmail.com .
Rue des Canadiens Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 53 24 jplichet@gmail.com
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English : Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF
L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF Belbeuf a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité