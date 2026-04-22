Belbeuf

Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF

Rue des Canadiens Belbeuf Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-29 21:30:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Illumination de l’église Notre-Dame de Belbeuf

Concert le 30 mai à 20h.

Entrée libre (150 places)

contact jplichet@gmail.com .

Rue des Canadiens Belbeuf 76240 Seine-Maritime Normandie +33 6 11 01 53 24 jplichet@gmail.com

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English : Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF

L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame à BELBEUF Belbeuf a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité