Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE Arelaune-en-Seine
Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE Arelaune-en-Seine vendredi 29 mai 2026.
Arelaune-en-Seine
Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE
1 Place Henri Malou Arelaune-en-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 21:00:00
Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30
Illuminations de l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin
le vendredi 29 mai
– exposition de photos par le Club Photopresquile
– exposition de peinture des ateliers d’Areleaune
– visites commentées de l’église
le samedi 30 mai
– exposition de photos par le Club Photopresquile
– exposition de peinture des ateliers d’Areleaune
– visites commentées de l’église
– concert à 19h
Entrée libre
Contact 02 35 37 12 04 accueil@arelauneenseine.fr .
1 Place Henri Malou Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 accueil@arelauneenseine.fr
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English : Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE
L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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