Arelaune-en-Seine

Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE

1 Place Henri Malou Arelaune-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 21:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Illuminations de l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin

le vendredi 29 mai

– exposition de photos par le Club Photopresquile

– exposition de peinture des ateliers d’Areleaune

– visites commentées de l’église

le samedi 30 mai

– exposition de photos par le Club Photopresquile

– exposition de peinture des ateliers d’Areleaune

– visites commentées de l’église

– concert à 19h

Entrée libre

Contact 02 35 37 12 04 accueil@arelauneenseine.fr .

1 Place Henri Malou Arelaune-en-Seine 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 37 12 04 accueil@arelauneenseine.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE

L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’église Notre-Dame et Saint-Mathurin à ARELEAUNE-EN-SEINE Arelaune-en-Seine a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité