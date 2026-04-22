Pierres en Lumières 2026 en l’eglise Saint-Pierre à AUPPEGARD Auppegard
Pierres en Lumières 2026 en l’eglise Saint-Pierre à AUPPEGARD Auppegard samedi 30 mai 2026.
Auppegard
Pierres en Lumières 2026 en l’eglise Saint-Pierre à AUPPEGARD
Rue de l’Église Auppegard Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Illumination statuaire et vitraux XVIe illumination de l’allée d’entrée par des bougies.
Concert du quatuor chœur battant , partie classique et partie variétés.
Entrée libre
Contact 02 35 85 22 99 | berenice.de-la-moissonniere@orange.fr .
Rue de l’Église Auppegard 76730 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 85 22 99 berenice.de-la-moissonniere@orange.fr
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English : Pierres en Lumières 2026 en l’eglise Saint-Pierre à AUPPEGARD
L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’eglise Saint-Pierre à AUPPEGARD Auppegard a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité