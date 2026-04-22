Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Pierre à VATIERVILLE Rue de l’Église Vatierville

Vatierville

Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Pierre à VATIERVILLE

Rue de l’Église 52 rue principale Vatierville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

QUAND LES MURS SE SOUVIENNENT

Une projection immersive et nocturne des expositions qui ont marqué le lieu.

À l’occasion de Pierres en Lumières, notre commune vous ouvre les portes de son église anglo-normande pour une soirée unique.

Venez vivre une veillée immersive sous les voûtes chargées d’histoire un diaporama inédit retracera les expositions qui ont animé ce lieu au fil du temps, dans une ambiance chaleureuse et intimiste.

Et pour prolonger cette soirée… quelques surprises viendront ponctuer ce moment hors du temps.

Laissez-vous tenter par la magie des pierres illuminées.

Entrée libre

Contact 02 35 93 61 76 | mairievatierville@wanadoo.fr .

Rue de l’Église 52 rue principale Vatierville 76270 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 61 76 mairievatierville@wanadoo.fr

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English : Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Pierre à VATIERVILLE

L’événement Pierres en Lumières 2026 en l’église Saint-Pierre à VATIERVILLE Vatierville a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité