Pierres en lumières à Orbec Déambulation pour découvrir Orbec et le Petit Moulin ! – devant l’église La Vespière-Friardel, 17 mai 2025 20:30, La Vespière-Friardel.

Calvados

Début : 2025-05-17 20:30:00

fin : 2025-05-17 23:00:00

2025-05-17

Visite en 2 temps

20h30 Rdv devant l’église de La Vespière

Les Amis du Patrimoine Orbecquois vous proposent de découvrir l’église Saint-Ouen restaurée. Un peu d’histoire autour d’un verre et d’une douceur.

Vers 21h30, la balade se poursuivra au château de La Vespière, où nous évoquerons sa construction, l’occupation pendant la période 1939-1945.

Ceci à la nuit tombée, quand le parc nos offre un de ses plus beaux décors.

Sur réservation / Gratuit

Au petit Moulin d’Orbec

Rosaces et mandalas de l’église au petit moulin d’Orbec.

De 17h à 19h30 atelier Végétal et minéral

De 19h30 à 21h Petite restauration sur place

De 21h30 à 23h Illumination des rosaces et des mandalas du parvis de l’église, du lavoir de la roue et des jets d’eau.

Visite libre de la machine à élever l’eau et des expositions du petit Moulin.

Atelier Gratuit

réservation souhaitée au 09.09.85.61.66 ou par mail lepetitmoulin.orbec@gmail.com

devant l’église Rue de l’Église

La Vespière-Friardel 14290 Calvados Normandie +33 6 60 35 05 03 amisdupatrimoine.orbec@gmail.com

English : Pierres en lumières à Orbec Déambulation pour découvrir Orbec et le Petit Moulin !

Visit in 2 stages:

8:30 pm: Meeting point in front of La Vespière church

Les Amis du Patrimoine Orbecquois invite you to discover the restored Saint-Ouen church. A bit of history over a drink and a sweet.

Around 9:30pm, the walk continues to the Château de La Vespière, where we’ll talk about its construction and the occupation during the 1939-1945 period.

All this at nightfall, when the park offers us one of its most beautiful settings.

By reservation / Free of charge

Au petit Moulin d’Orbec

Rosettes and mandalas from the church to the little mill in Orbec.

5pm to 7:30pm Vegetal and mineral workshop

7:30 pm to 9 pm Light refreshments on site

9.30pm to 11pm Illumination of the rosettes and mandalas in the church forecourt, the wheel wash and the water fountains.

Free visit of the water-raising machine and exhibitions at the Petit Moulin.

Free workshop

booking required on 09.09.85.61.66 or by e-mail lepetitmoulin.orbec@gmail.com

German : Pierres en lumières à Orbec Déambulation pour découvrir Orbec et le Petit Moulin !

Besuch in zwei Phasen:

20:30 Uhr: Treffpunkt vor der Kirche von La Vespière

Die Freunde des Kulturerbes von Orbecquois laden Sie ein, die restaurierte Kirche Saint-Ouen zu entdecken. Ein bisschen Geschichte bei einem Glas und etwas Süßem.

Gegen 21:30 Uhr wird der Spaziergang zum Schloss La Vespière fortgesetzt, wo wir über seinen Bau und die Besetzung während der Zeit von 1939-1945 sprechen werden.

Dies bei Einbruch der Dunkelheit, wenn der Park nos eine seiner schönsten Kulissen bietet.

Auf Reservierung / Kostenlos

In der kleinen Mühle von Orbec

Rosetten und Mandalas von der Kirche bis zur kleinen Mühle von Orbec.

Von 17:00 bis 19:30 Uhr Workshop Vegetal und Mineral

Von 19:30 bis 21:00 Uhr Kleiner Imbiss vor Ort

Von 21.30 bis 23 Uhr Beleuchtung der Rosetten und Mandalas des Kirchplatzes, des Radwaschplatzes und der Wasserfontänen.

Freie Besichtigung der Wasserhebemaschine und der Ausstellungen in der kleinen Mühle.

Workshop Kostenlos

reservierung erwünscht unter 09.09.85.61.66 oder per E-Mail lepetitmoulin.orbec@gmail.com

Italiano :

Visita in 2 fasi:

20.30: Punto d’incontro davanti alla chiesa della Vespière

Gli Amici del Patrimonio Orbecchese vi invitano a scoprire la chiesa restaurata di Saint-Ouen. Un po’ di storia davanti a un drink e a un dolce.

Alle 21.30 circa, la passeggiata proseguirà verso il castello di La Vespière, dove si parlerà della sua costruzione e dell’occupazione nel periodo 1939-1945.

Il tutto al calar della sera, quando il parco ci offre uno dei suoi scenari più belli.

Su prenotazione / Gratuito

Au petit Moulin d’Orbec

Rosoni e mandala dalla chiesa al piccolo mulino di Orbec.

Dalle 17.00 alle 19.30 Laboratorio vegetale e minerale

Dalle 19.30 alle 21.00 Rinfresco leggero sul posto

Dalle 21.30 alle 23.00 Illuminazione dei rosoni e dei mandala del sagrato della chiesa, del lavatoio della ruota e delle fontane d’acqua.

Visita gratuita della macchina per l’innalzamento dell’acqua e delle mostre al Piccolo Mulino.

Laboratorio gratuito

prenotazione obbligatoria al numero 09.09.85.61.66 o via e-mail lepetitmoulin.orbec@gmail.com

Espanol :

Visita en 2 etapas:

20.30 h: Punto de encuentro frente a la iglesia de La Vespière

Los Amigos del Patrimonio Orbequés le invitan a descubrir la iglesia restaurada de Saint-Ouen. Un poco de historia tomando una copa y un dulce.

Hacia las 21.30 h, el paseo continuará hacia el castillo de La Vespière, donde hablaremos de su construcción y de la ocupación durante el periodo 1939-1945.

Todo ello al anochecer, cuando el parque nos ofrece uno de sus escenarios más bellos.

Con cita previa / Gratuito

Au petit Moulin d’Orbec

Rosetones y mandalas desde la iglesia hasta el pequeño molino de Orbec.

De 17.00 a 19.30 h Taller vegetal y mineral

De 19.30 a 21.00 h Refrigerio in situ

De 21.30 a 23.00 h Iluminación de los rosetones y mandalas del patio de la iglesia, del lavadero de ruedas y de las fuentes.

Visita gratuita de la máquina de extracción de agua y de las exposiciones del Pequeño Molino.

Taller gratuito

es necesario reservar en el teléfono 09.09.85.61.66 o por correo electrónico lepetitmoulin.orbec@gmail.com

