Dans le cadre de Pierres en Lumières, la commune d’Urville propose un concert classique à l’église Notre-Dame dimanche 18 mai à 16h00. Participation libre.

Eglise Notre Dame

Urville 14190 Calvados Normandie +33 9 63 51 06 29

English : Pierres en Lumières à Urville

As part of Pierres en Lumières, the commune of Urville is offering a classical concert at Notre-Dame church on Sunday May 18 at 4:00 pm. Free admission.

German : Pierres en Lumières à Urville

Im Rahmen von Pierres en Lumières veranstaltet die Gemeinde Urville am Sonntag, den 18. Mai um 16.00 Uhr ein klassisches Konzert in der Kirche Notre-Dame. Freie Teilnahme.

Italiano :

Nell’ambito del festival Pierres en Lumières, il comune di Urville propone un concerto di musica classica nella chiesa di Notre-Dame domenica 18 maggio alle 16.00. Ingresso libero.

Espanol :

En el marco del festival Pierres en Lumières, el municipio de Urville ofrece un concierto de música clásica en la iglesia de Notre-Dame el domingo 18 de mayo a las 16:00 horas. Entrada gratuita.

