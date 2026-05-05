Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy, Prieuré Saint Gabriel, Creully sur Seulles
Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy, Prieuré Saint Gabriel, Creully sur Seulles dimanche 31 mai 2026.
Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy Dimanche 31 mai, 22h00 Prieuré Saint Gabriel Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T22:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:50:00+02:00
Fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:50:00+02:00
Mise en lumières et visite de la chapelle du prieuré
Prieuré Saint Gabriel Prieuré Saint GabrielPas de descriptionCREULLY SUR SEULLES Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608569011 »}]
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