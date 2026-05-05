Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy, Prieuré Saint Gabriel, Creully sur Seulles

Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy, Prieuré Saint Gabriel, Creully sur Seulles

Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy, Prieuré Saint Gabriel, Creully sur Seulles dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Prieuré Saint Gabriel

Adresse : Prieuré Saint GabrielPas de descriptionCREULLY SUR SEULLES

Ville : 14480 Creully sur Seulles

Département : Calvados

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy Dimanche 31 mai, 22h00 Prieuré Saint Gabriel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-31T22:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:50:00+02:00
Fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:50:00+02:00

Mise en lumières et visite de la chapelle du prieuré

Prieuré Saint Gabriel Prieuré Saint GabrielPas de descriptionCREULLY SUR SEULLES Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608569011 »}]
Pas de description

À voir aussi à Creully sur Seulles (Calvados)