Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy, Prieuré Saint Gabriel, Creully sur Seulles

Pierres en lumières au Prieuré Saint-Gabriel Brécy Dimanche 31 mai, 22h00 Prieuré Saint Gabriel Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T22:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:50:00+02:00

Fin : 2026-05-31T22:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:50:00+02:00

Mise en lumières et visite de la chapelle du prieuré

Prieuré Saint Gabriel Prieuré Saint GabrielPas de descriptionCREULLY SUR SEULLES Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0608569011 »}]

Pas de description