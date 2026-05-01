Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores Eglise Saint Vigor Lisores
Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores Eglise Saint Vigor Lisores samedi 30 mai 2026.
Lisores
Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores
Eglise Saint Vigor Chemin Georges Seurat Lisores Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 19:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Dans le cadre de Pierres en Lumières, un concert et différentes animations sont organisées à l’église Saint Vigor de Lisores par les associations Lisores Histoire Culture Patrimoine et Ferme Musée Fernand Léger le samedi 30 mai 2026 à partir de 19h30.
Dans le cadre de Pierres en Lumières, un concert et différentes animations sont organisées à l’église Saint Vigor de Lisores par les associations Lisores Histoire Culture Patrimoine et Ferme Musée Fernand Léger le samedi 30 mai 2026 à partir de 19h30.
Au programme
Apéritif champêtre offert dans les Jardins de la Ferme Musée Fernand Léger,
Venez partager un moment convivial en amenant votre pique-nique,
Balade nocturne aux lampions à la découverte du patrimoine de Lisores,
Mise en lumière des mosaïques et vitraux de la chapelle, la mairie, l’église St Vigor, la chapelle Laniel et le presbytère. .
Eglise Saint Vigor Chemin Georges Seurat Lisores 14140 Calvados Normandie +33 7 19 17 06 36
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores
As part of Pierres en Lumières, a concert and various events are being organised at Saint Vigor church in Lisores by the associations Lisores Histoire Culture Patrimoine and Ferme Musée Fernand Léger on Saturday 30 May 2026 from 7.30pm.
L’événement Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores Lisores a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme
À voir aussi à Lisores (Calvados)
- Soirée Pierres en Lumières Ferme Musée Fernand LEGER Lisores La Bougonnière Lisores 30 mai 2026
- Lisores en lumières, Eglise Saint-Vigor de Lisores et Ferme Musée Fernand Léger, Lisores 30 mai 2026
- Déambulation entre l’église et la ferme musée de Lisores Lisores 30 mai 2026
- Portes ouvertes de la Ferme Musée Fernand LEGER Lisores La Bougonnière Lisores 1 juillet 2026