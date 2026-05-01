Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores Eglise Saint Vigor Lisores

Lisores

Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores

Eglise Saint Vigor Chemin Georges Seurat Lisores Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Dans le cadre de Pierres en Lumières, un concert et différentes animations sont organisées à l’église Saint Vigor de Lisores par les associations Lisores Histoire Culture Patrimoine et Ferme Musée Fernand Léger le samedi 30 mai 2026 à partir de 19h30.

Dans le cadre de Pierres en Lumières, un concert et différentes animations sont organisées à l’église Saint Vigor de Lisores par les associations Lisores Histoire Culture Patrimoine et Ferme Musée Fernand Léger le samedi 30 mai 2026 à partir de 19h30.

Au programme

Apéritif champêtre offert dans les Jardins de la Ferme Musée Fernand Léger,

Venez partager un moment convivial en amenant votre pique-nique,

Balade nocturne aux lampions à la découverte du patrimoine de Lisores,

Mise en lumière des mosaïques et vitraux de la chapelle, la mairie, l’église St Vigor, la chapelle Laniel et le presbytère. .

Eglise Saint Vigor Chemin Georges Seurat Lisores 14140 Calvados Normandie +33 7 19 17 06 36

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English : Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores

As part of Pierres en Lumières, a concert and various events are being organised at Saint Vigor church in Lisores by the associations Lisores Histoire Culture Patrimoine and Ferme Musée Fernand Léger on Saturday 30 May 2026 from 7.30pm.

L’événement Pierres en lumières Concert à l’église Saint Vigor Lisores Lisores a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Lisieux Normandie Tourisme