[Pierres en Lumières] Concert aux chandelles Eglise Saint-Sulpice Ry

Ry

[Pierres en Lumières] Concert aux chandelles

Eglise Saint-Sulpice 6 Rue de la Mairie Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 23:30:00

Date(s) :

2026-05-29

Comme chaque année, Ry participe , dans le cadre de Pierres en lumières, au Festival du patrimoine normand co-organisé pour la 11ème fois par le Département de Seine-Maritime et la Fondation du Patrimoine.

Au programme un mélange de musiques de films et de morceaux classiques.

C’est le vendredi 29 mai à 21h que la municipalité vous propose un Concert aux chandelles dans l’église Saint Sulpice, cadre magnifique sublimé par l’éclairage aux bougies et par la virtuosité de deux musiciens d’exception Anny Chen, au violon et Nicolas Drincourt, au piano.

N’hésitez pas à venir vivre cette expérience immersive et artistique. L’entrée est libre. .

Eglise Saint-Sulpice 6 Rue de la Mairie Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 23 60 61 accueil.mairie@mairie-ry.fr

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English : [Pierres en Lumières] Concert aux chandelles

L’événement [Pierres en Lumières] Concert aux chandelles Ry a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin