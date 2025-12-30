PIERRES EN LUMIERES Contes et légendes au bois des Roches , Rocheville Rocheville

PIERRES EN LUMIERES Contes et légendes au bois des Roches , Rocheville

Dans le cadre de Pierres en lumières, le Pays d’art et d’histoire du Clos du Cotentin propose une visite théâtralisée au cœur du bois des Roches de Rocheville.

Cette sortie nocturne vous fera découvrir le site emblématique des Roches, un vaste chaos de blocs de grès qui a donné son nom à la commune. Peu de sites du Cotentin ont inspiré autant de légendes et d’interprétations romantiques.

Sans réservation & gratuit

RDV Bois des Roches (parking du haut). .

