Domfront en Poiraie

Pierres en Lumières éclairage de l’Eglise Saint-Julien

Place de la Liberté Domfront Domfront en Poiraie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Le festival Pierres en lumières est né dans l’Orne en 2009. Depuis 2015, l’évènement rayonne dans les cinq départements normands la Manche, le Calvados, la Seine-Maritime, l’Orne et l’Eure.

Coorganisé par les cinq départements et la Fondation du patrimoine, délégation Normandie, le festival a pour objectif de faire connaître le patrimoine et ceux qui le font vivre de manière originale.

Des animations nocturnes rythment ce weekend de fête. Concerts, visites, expositions, balades, conférences, et autres, illuminent le patrimoine normand.

La mise en scène de cette manifestation est assurée par les habitants, les communes, les associations, les propriétaires, les artistes qui en composent le programme.

Pierres en Lumières c’est LE festival nocturne du patrimoine normand !

en journée et jusqu’à 23h ouverture et éclairage de l’Eglise Saint-Julien par l’association les Amis de Saint-Julien

gratuit et ouvert à tous .

Place de la Liberté Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie +33 6 08 26 19 57 marcel.folliot@wanadoo.fr

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English : Pierres en Lumières éclairage de l’Eglise Saint-Julien

L’événement Pierres en Lumières éclairage de l’Eglise Saint-Julien Domfront en Poiraie a été mis à jour le 2026-05-20 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne