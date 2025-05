Pierres en Lumières exposition Mad’Elfik – Église Saint-Martin Saussay-la-Campagne, 17 mai 2025 14:30, Saussay-la-Campagne.

Eure

Pierres en Lumières exposition Mad’Elfik Église Saint-Martin Rue Saint-Adrien Saussay-la-Campagne Eure

Début : Samedi Samedi 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-18 18:00:00

2025-05-17

Plongez dans l’antre deux mondes de Mad’Elfik, une exposition envoûtante où l’imaginaire flirte avec le merveilleux. Découvrez l’univers unique de cette artiste. En bonus un atelier créatif façon vitraux, animé par l’artiste peintre Audrey Blériot-Gaudoin. Laissez parler votre créativité et repartez avec votre œuvre.

Église Saint-Martin Rue Saint-Adrien

Saussay-la-Campagne 27150 Eure Normandie +33 6 79 67 74 38 asmslc.27@gmail.com

English : Pierres en Lumières exposition Mad’Elfik

Immerse yourself in Mad’Elfik’s two-world lair, an enchanting exhibition where the imaginary flirts with the marvellous. Discover the unique universe of this artist. Bonus: a creative stained-glass workshop led by painter Audrey Blériot-Gaudoin. Let your creativity flow and leave with your own work of art.

German :

Tauchen Sie ein in die zwei Welten von Mad’Elfik, eine bezaubernde Ausstellung, in der das Imaginäre mit dem Wunderbaren flirtet. Entdecken Sie die einzigartige Welt dieser Künstlerin. Als Bonus: ein kreativer Workshop im Stil von Glasmalerei, der von der Malerin Audrey Blériot-Gaudoin geleitet wird. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf und nehmen Sie Ihr eigenes Kunstwerk mit nach Hause.

Italiano :

Immergetevi nella tana dei due mondi di Mad’Elfik, un’esposizione affascinante in cui l’immaginario flirta con il meraviglioso. Scoprite il mondo unico di questo artista. Bonus: un laboratorio creativo di vetrate guidato dalla pittrice Audrey Blériot-Gaudoin. Date sfogo alla vostra creatività e portate a casa il vostro lavoro.

Espanol :

Sumérjase en la guarida de dos mundos de Mad’Elfik, una exposición hechizante donde lo imaginario coquetea con lo maravilloso. Descubra el universo único de este artista. Bonus: un taller creativo de vidrieras dirigido por la pintora Audrey Blériot-Gaudoin. Dé rienda suelta a su creatividad y llévese su propia obra a casa.

