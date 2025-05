Pierres en Lumières: Exposition « Une journée de cidre » – Cesny-les-Sources, 17 mai 2025 14:30, Cesny-les-Sources.

Une exposition par Jacques Dennebouy, « Une journée de cidre » à l’Église d’Angoville.

Une exposition photo et l’église éclairée au flambeaux.

Entrée libre et parking derrière l’église

À l’occasion du festival du patrimoine normande « Pierre en Lumière », 13e édition dans le Calvados.

English : Pierres en Lumières: Exposition « Une journée de cidre »

An exhibition by Jacques Dennebouy, « Une journée de cidre » at Angoville Church.

A photo exhibition and torch-lit church.

Free admission and parking behind the church

On the occasion of the Normandy heritage festival « Pierre en Lumière », 13th edition in Calvados.

German : Pierres en Lumières: Exposition « Une journée de cidre »

Eine Ausstellung von Jacques Dennebouy, « Ein Tag des Apfelweins » in der Kirche von Angoville.

Eine Fotoausstellung und die mit Fackeln beleuchtete Kirche.

Freier Eintritt und Parkplatz hinter der Kirche

Anlässlich des Festivals des normannischen Kulturerbes « Pierre en Lumière », 13. Ausgabe im Calvados.

Italiano :

Mostra di Jacques Dennebouy, « Un giorno di sidro » presso la chiesa di Angoville.

Una mostra fotografica e la chiesa illuminata da fiaccole.

Ingresso gratuito e parcheggio dietro la chiesa

In occasione della 13a edizione del festival del patrimonio normanno « Pierre en Lumière » a Calvados.

Espanol :

Exposición de Jacques Dennebouy « Un día de sidra » en la iglesia de Angoville.

Una exposición fotográfica y la iglesia iluminada con antorchas.

Entrada gratuita y aparcamiento detrás de la iglesia

Con motivo de la 13ª edición del festival del patrimonio de Normandía « Pierre en Lumière » en Calvados.

