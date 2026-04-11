Dangu

Pierres en Lumières Illumination de l’église Saint-Jean-Baptiste

Rue Saint-Jean Dangu Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Illumination intérieure et extérieure de l’église. Présentation à l’intérieur d’une exposition sur le village de Dangu en 1900 et aujourd’hui, plus rappel historique. Visite intérieure et extérieure et mise en valeur des restaurations de 2024 financées par la DRAC, l’État et le Département. .

Rue Saint-Jean Dangu 27720 Eure Normandie +33 2 77 14 00 49 mairie.dangu@wanadoo.fr

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English : Pierres en Lumières Illumination de l’église Saint-Jean-Baptiste

L’événement Pierres en Lumières Illumination de l’église Saint-Jean-Baptiste Dangu a été mis à jour le 2026-04-11 par Vexin Normand Tourisme